В полночь на трассе под Харьковом сбили насмерть мужчину

Автомобиль сбил мужчину, который двигался вдоль дороги в попутном направлении.
О смертельной аварии на автодороге Харьков – Щербаковка сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, пишет РЕДПОСТ.
Через пять минут после полуночи 17 ноября автомобиль Volkswagen с 43-летним водителей совершил наезд на пешехода, который шел в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Погибшим оказался мужчина 1976 года рождения.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.
Также отмечается, что за прошедшие сутки в Харькове и области зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия. Шесть человек получили травмы, один – погиб.
Напомним, следователи разыскивают свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход. Наезд произошел 14 ноября около 20:40. Автомобиль ВАЗ 2107, за рулем которого сидел 28-летний водитель, двигался по Космической улице в селе Лиман Чугуевского района. Машина ехала со стороны Змиева в сторону поселка Слобожанское и в районе дома №6 сбила 44-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
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Удачный день для крупных покупок и финансовых сделок с прицелом на будущее. Также будет полезным строить долгосрочные планы.
Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов.
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