17.11.2021 09:49 Рита Парфенова

В полночь на трассе под Харьковом сбили насмерть мужчину

Автомобиль сбил мужчину, который двигался вдоль дороги в попутном направлении.

О смертельной аварии на автодороге Харьков – Щербаковка сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, пишет РЕДПОСТ.

Через пять минут после полуночи 17 ноября автомобиль Volkswagen с 43-летним водителей совершил наезд на пешехода, который шел в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Погибшим оказался мужчина 1976 года рождения.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.

Также отмечается, что за прошедшие сутки в Харькове и области зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия. Шесть человек получили травмы, один – погиб.

Напомним, следователи разыскивают свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход. Наезд произошел 14 ноября около 20:40. Автомобиль ВАЗ 2107, за рулем которого сидел 28-летний водитель, двигался по Космической улице в селе Лиман Чугуевского района. Машина ехала со стороны Змиева в сторону поселка Слобожанское и в районе дома №6 сбила 44-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.