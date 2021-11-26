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26.11.2021  09:25   Рита Парфенова

Кому в Харькове отключат отопление и горячую воду 26 ноября: адреса

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в Новобаварском районе Харькова до 18:00 26 ноября.

ХТС ремонтные работы Харьков

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на КП ХТС.

В пятницу, 26 ноября, с 8:00 до 18:00 26.11.21 в Новобаварском районе Харькова обключат отопление в 8 жилых домах и 2 школах, а также горячее водоснабжение в 2 жилых домах ограниченных:

  • наб. Нетеченская,
  • ул. Марьинская,
  • ул. Москалевская.

Отключение связано с проведением ремонтных работ в Основянском районе на участке тепломагистрали ТМ-16 по Нетеченской набережной.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  отопление, отключение воды, харьков
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