Кому в Харькове отключат отопление и горячую воду 26 ноября: адреса

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в Новобаварском районе Харькова до 18:00 26 ноября.
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на КП ХТС.
В пятницу, 26 ноября, с 8:00 до 18:00 26.11.21 в Новобаварском районе Харькова обключат отопление в 8 жилых домах и 2 школах, а также горячее водоснабжение в 2 жилых домах ограниченных:
Отключение связано с проведением ремонтных работ в Основянском районе на участке тепломагистрали ТМ-16 по Нетеченской набережной.
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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Посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить. Нежелание подчиняться каким-либо правилам может создать конфликты на пустом месте.
В целом погода в Харькове ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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