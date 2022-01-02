02.01.2022 20:00 Евгений Клочко

Бригада "скорой" на Харьковщине реанимировала пожилого мужчину с инсультом

Харьковские медики 2 января вернули к жизни 70-летнего мужчину, у которого остановилось сердце.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что 2 января в службу "103" поступил звонок. Житель Богодуховского района области сообщил диспетчеру, что его отец теряет сознание.

На экстренный вызов прибыла бригада ЭМП 1601 в составе фельдшера Натальи Яковлевой, м/с Романа Нежида и водителя Владимира Стаценко. После осмотра мужчины медиками было принято решение о госпитализации пациента подозрением на острый мозговой инсульт. Больной нуждался в экстренной транспортировке в лечебное учреждение.

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Во время проведения госпитализации в карете "скорой" сердце мужчины остановилось. Бригада медиков немедленно провела реанимационные мероприятия, благодаря которым которым сердце пациента снова заработало. Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что на Харьковщине медики спасли мужчину , у которого остановилось сердце в связи с имеющейся ишемией.