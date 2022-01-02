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02.01.2022  20:00   Евгений Клочко

Бригада "скорой" на Харьковщине реанимировала пожилого мужчину с инсультом

Харьковские медики 2 января вернули к жизни 70-летнего мужчину, у которого остановилось сердце.

Реанимировали мужчину с острым инсультом на Харьковщине. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Отмечается, что 2 января в службу "103" поступил звонок. Житель Богодуховского района области сообщил диспетчеру, что его отец теряет сознание.
 
На экстренный вызов прибыла бригада ЭМП 1601 в составе фельдшера Натальи Яковлевой, м/с Романа Нежида и водителя Владимира Стаценко. После осмотра мужчины медиками  было принято решение о госпитализации пациента подозрением на острый мозговой инсульт. Больной нуждался в экстренной транспортировке в лечебное учреждение.
 
 
Во время проведения госпитализации в карете "скорой" сердце мужчины остановилось. Бригада медиков немедленно провела реанимационные мероприятия, благодаря которым которым сердце пациента снова заработало. Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что на Харьковщине медики спасли мужчину, у которого остановилось сердце в связи с имеющейся ишемией.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  инсульт, скорая помощь, харьков
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