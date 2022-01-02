02.01.2022 20:29 Евгений Клочко

Модератор TikTok подала в суд на соцсеть, за психологическую травму от просмотра видеоконтента

Бывшая модератор TikTok подает в суд на компанию, утверждая, что она не смогла защитить свое психическое здоровье после "постоянного" воздействия травмирующего видеоконтента.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ВВС. Отмечается, что Кэнди Фрейзер просматривала видео, в которых демонстрировалось "экстремальное и графическое насилие" в течение 12 часов в день.

Она говорит, что страдает от "серьезной психологической травмы", включая тревогу, депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство.

В сентябре TikTok объявил, что ежемесячно приложением пользуется 1 миллиард человек. По данным компании Cloudflare, занимающейся IT-безопасностью, сейчас у нее больше обращений, чем у Google.

Чтобы защитить своих пользователей, платформа обмена видео использует тысячи внутренних и контрактных модераторов контента для фильтрации видео и учетных записей, нарушающих ее правила.

Госпожа Фрейзер подает в суд как на TikTok, так и на его материнскую компанию, китайский технологический гигант Bytedance.

Она утверждает, что в своей роли модератора она смотрела графический контент, включая видео о сексуальном насилии, каннибализме, геноциде, массовых расстрелах, сексуальном насилии над детьми и нанесении увечий животным.

Фрейзер, работавшая на стороннего подрядчика Telus International, говорит, что ей приходилось просматривать сотни видео в день.

Согласно иску, поданному в федеральный суд Калифорнии на прошлой неделе, г-жа Фрейзер получила "значительную психологическую травму, включая тревогу, депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство" из-за материалов, которые она должна была просмотреть.

В иске утверждается, что, хотя она не была сотрудником TikTok, гигант социальных сетей "контролировал средства и способы, с помощью которых происходила модерация контента".

Она также рассказала, что для того, чтобы справиться с таким объемом контента, который она должна была просмотреть, ей пришлось смотреть до 10 видео одновременно.

В иске утверждается, что во время 12-часовой смены модераторам был разрешен 15-минутный перерыв после первых четырех часов работы, а затем 15-минутный перерыв каждые последующие два часа. Кроме того, был часовой обеденный перерыв.

В нем утверждается, что TikTok не соответствовал отраслевым стандартам, призванным снизить влияние модерации контента, и что фирма нарушила трудовое законодательство Калифорнии, не обеспечив безопасную рабочую среду.