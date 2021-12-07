07.12.2021 20:09 Анжелика Демидова

Что ждёт Харьков в 2022 году: прогноз астролога

2022 год, говорят астрологи, чего-то особо нового не принесёт. Ведь только набирает обороты смена мировых эпох, которая началась ещё в декабре 2020-го. Уходит эпоха "Земли", олицетворяющая "изобилие" и приходит эпоха "Воздуха" - "знания и интеллект". Корреспондент РЕДПОСТ узнавал что же в будущем году ждёт Харьков.

По-прежнему в 2022 году во всём мире под напряжением остаётся финансовая и экономическая сферы, а также сфера международных отношений, говорит основатель школы астрологии Лариса Гресь. По словам астролога, именно в этих сферах наибольшая вероятность кризисных ситуаций и конфликтов. Однако, что касается Харькова, то на фоне всех этих неурядиц и разногласий, стабильность и устойчивость мегаполиса будет выгодно отличаться от других городов Украины.

"Харьков в 2022 году будет развиваться и дальше, однако если говорить в целом о бизнес-климате – то он немного улучшиться, но многое ещё останется на уровне прошлого года. Потому что есть вероятность, что для бизнеса в течение года будет ещё ряд ограничений", - отмечает Лариса Гресь.

Немаловажным будет и то, что Харьков не просто областной центр, а статусный мегаполис, говорит астролог. В нём много узнаваемых политиков, с большим ресурсом и опытом, много моральных авторитетов нации и много харьковчан, которые направляют свою энергию на созидательную активность и существенные перемены.

"Именно поэтому даже преграды и проблемы, с которыми нам возможно придётся столкнуться в 2022 году, так или иначе станут началом чего-то нового, позитивного и обнадёживающего", - уверяет астролог.

Но в 2022 году, согласно астрологическим прогнозам, есть и отличные периоды для тех, кто желает изменить свою жизнь - это с февраля по апрель включительно. Именно это время, советует астролог, стоит посвятить запланированным на этот год самым важным делам и проектам. Более того, результат этих трудов можно будет оценить уже к концу года.

А с учётом того, что каждому человеку покровительствует его знак Зодиака, есть большой смысл реализовывать свои бизнес идеи на 3-м, 4, 6, 9 или 10-м месяце, которые следуют после месяца Вашего рождения.