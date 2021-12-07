07.12.2021 19:46

Фармакологическое страхование в Харькове: что это и как будет работать

В Харькове будет внедрено фармакологическое страхование, правда это будет пилотный проект, который также начнётся ещё в нескольких городах Украины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, согласно информации, предоставленной на сайте ведомства.



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"Благодаря добровольному страхованию можно получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения"», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко

В Минздрве говорят, что врачи городов, участвующих в проекте, уже имеют доступ к системе фармакологического страхования. Суть его в следующем: пациент за 120 гривен в месяц приобретает страховой полис и, соответственно, получает возможность использовать страховую сумму в 20 тысяч гривен, но только в том случае, если, назначенные ему медпрепараты не входят в программу "Доступные лекарства", стоимость которых и так уже возмещается государством.

Процедура следующая: пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт на лекарства, они автоматически бронируются в аптеке, человек получает смс с информацией, где можно их забрать, приходит и забирает, оплата в это время производится автоматически непосредственно страховой компанией. В Минздрве уточняют - всё будет контролироваться, рецепты будут выписываться на лекарства согласно клиническим протоколам лечения заболевания и только на международные некоммерческие названия препаратов.

Программа "Доступные лекарства" расширилась: теперь в неё входит 466 медпрепаратов для лечения в частности сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, профилактики инсультов и инфарктов.

Напомним, ранее мы писали о том, куда не пускают без вакцинации или сертификата о выздоровлении с 6 декабря 2021 года.