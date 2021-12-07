07.12.2021 21:53 Дмитрий Колоней

Общими усилиями мы сможем сделать Харьков самым безопасным городом, - Игорь Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 7 декабря, провел встречу с членами общественной организации «Безопасный Харьков».



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ . В рамках встречи стороны рассмотрели вопрос безопасности на дорогах Харькова, а также обсудили возможные пути ее повышения – реализацию инфраструктурных проектов, взаимодействие городских служб с патрульной полицией, организацию просветительской работы, направленной на популяризацию соблюдения правил дорожного движения.

Как отметил руководитель организации «Безопасный Харьков» Игорь Когут, главная цель организации – совместно с правоохранительными органами, городской властью и областной администрацией сделать Харьков территорией безопасности, в которой все равны перед законом и несут ответственность за его нарушение. Для повышения безопасности на дорогах города члены организации выдвинули ряд предложений, в частности, улучшить видимость на пешеходных переходах, а также внедрить в школах уроки безопасности дорожного движения с привлечением правоохранительных органов.

В свою очередь Игорь Терехов поддержал идею проведения в учебных учреждениях таких уроков, а также отметил, что городская власть активно работает над повышением безопасности на дорогах Харькова. В частности, в скором времени будет представлен проект, предусматривающий внедрение современных световых решений на проблемных участках.

«Если общественники будут заниматься пропагандированием безопасности дорожного движения, то городская власть - развитием инфраструктуры, нацеленной на создание безопасности дорожного движения и жизни в Харькове в целом. В частности, мы сотрудничаем с Европейским инвестиционным банком и вложим около 21 млн евро в систему безопасности дорожного движения. Это регулированные перекрестки, установка видеокамер с распознаванием номерных знаков и лиц, правильное регулирование дорожных перекрестков. Это все будет сделано для того, чтобы обезопасить людей и работу транспорта в Харькове», - подчеркнул после встречи Игорь Терехов.