Прогноз погоды в Харькове на среду, 8 декабря

Облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 100%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +6...+8°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 100%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. В этот день будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания, которые не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы.
- Снегопад предвещает дождливое лето в будущем году.
- На реке вода выше льда поднялась – к потеплению и дождю.
Лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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