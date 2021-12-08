08.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 8 декабря

Облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 8 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 100%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +6...+8°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 100%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В этот день будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания, которые не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы.

- Снегопад предвещает дождливое лето в будущем году.

- На реке вода выше льда поднялась – к потеплению и дождю.





