11.10.2022 17:23 Дмитро Колонєй
Ворожа загороза з інтернету: поради харківської кіберполіції
Харківські поліцейські розповіли, як уникнути небезпеки у віртуальному пространстві.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ГУ Нацполіції, ворог атакує українців не лише за допомогою зброї. Ще один фронт – кіберпростір. Нагадуємо про базові правила, які допоможуть мінімізувати ризики постраждати від дій інтернет-злочинців.
Що треба робити для безпеки у інтернеті:
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Використовуйте надійні, складні паролі, різні для кожного ресурсу.
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Налаштуйте двофакторну автентифікацію.
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Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними можуть ховатися фішингові ресурси.
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Не пересилайте у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів.
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Програми та застосунки потрібно завантажувати лише з офіційних джерел, використовувати ліцензійне програмне та антивірусне забезпечення.
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Забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування.
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Регулярно робіть резервні копії даних.
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