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11.10.2022  17:23   Дмитро Колонєй

Ворожа загороза з інтернету: поради харківської кіберполіції

Харківські поліцейські розповіли, як уникнути небезпеки у віртуальному пространстві.

Уникнути небезпеки у віртуальному просторі: поради кіберполіції Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, ворог атакує українців не лише за допомогою зброї. Ще один фронт – кіберпростір. Нагадуємо про базові правила, які допоможуть мінімізувати ризики постраждати від дій інтернет-злочинців. 
 

Що треба робити для безпеки у інтернеті:

  1. Використовуйте надійні, складні паролі, різні для кожного ресурсу.
  2. Налаштуйте двофакторну автентифікацію.  
  3. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними можуть ховатися фішингові ресурси. 
  4. Не пересилайте у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів. 
  5. Програми та застосунки потрібно завантажувати лише з офіційних джерел, використовувати ліцензійне програмне та антивірусне забезпечення.  
  6. Забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування.
  7. Регулярно робіть резервні копії даних.

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  опасность, интернет, харьков, украина
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