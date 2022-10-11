11.10.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Українців просять не включати енергоємні електроприлади

Країна-терорист другий день поспіль продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль повідомив, що 10 жовтня через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тис. населених пунктів: міст, сіл, містечок. Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів. У 3,8 тис. населених пунктів повернулося світло.

Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів.

«Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії. Так само в години пік – з 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми.

Також у зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії. Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт. Наразі немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії. Така можливість за потреби в нас існує.

Продовжуємо працювати! Віримо й допомагаємо ЗСУ! Перемога за нами»,- повідомив Денис Шмигаль.