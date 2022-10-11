11.10.2022 18:00 Дмитро Колонєй

Окупанти намагаються залякати Україну за допомогою "сирійської тактики" ведення війни

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, за словами представника вєнної розвідки Андрія Юсова в ефірі телемарафону, закидати ракетами об’єкти інфраструктури – це стиль командувача окупаційними силами РФ Сергія Суровікіна.

Він розповів, що Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював повітряно-космічні сили країни-агресорки, а до цього – повітряне угруповання росіян в Сирії. Закидати ракетами об’єкти цивільної інфраструктури – це його стиль.

"Він знає, що літаки летять і з них можна скидати ракети. От, власне, цим вони і займались для того, щоб показати, що нові кадрові призначення путіна в Україні мають якесь значення і начебто показують якісь результати”, – сказав Андрій Юсов.

▪️Він зазначив, що подібну тактику військових злочинів проти мирного населення російська армія використовувала в Сирії.

“Це, безумовно, спроба залякування. Ракетні удари по центру Києва, біля пам’ятника Грушевському чи Будинку Центральної ради, це не стратегічні об’єкти. Крім того, міф про високоточну зброю рф може бути вкотре зруйнований, тому що ми бачимо, куди влучають російські ракети, зокрема це дитячі майданчики та вулиці. Ракетні удари у години пік по густонаселених містах – це терористичний акт”, – підсумував Андрій Юсов.