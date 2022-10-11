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11.10.2022  16:58   Дмитро Колонєй

Комунальники відновляють пошкоджені вулиці Харкова

Про це поінформували у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Відновляють пошкоджені вулиці комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», фахівці підприємства міняють пошкоджений бортовий камінь на острівці безпеки по пр. Людвіга Свободи та прибирають сміття з центральних магістралей міста.

Тэги:  ремонт дорог, харьков
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