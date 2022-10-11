11.10.2022 16:58 Дмитро Колонєй

Комунальники відновляють пошкоджені вулиці Харкова

Про це поінформували у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», фахівці підприємства міняють пошкоджений бортовий камінь на острівці безпеки по пр. Людвіга Свободи та прибирають сміття з центральних магістралей міста.