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11.10.2022  16:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік мав намір вкрасти кабель зв'язку

У Київському районі правоохоронці помітили підозрілого чоловіка.

кража кабелю
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що вдень 11 жовтня правоохоронці помітили у Київському районі підозрілого громадянина, який виходив із підвалу житлового будинку. Побачивши поліцейських, він почав тікати від них. Патрульні наздогнали людину для перевірки.
 
Під час розмови чоловік зізнався, що намагався викрасти з підвалу кабель зв‘язку. Також в підвалі поліцейські виявили значну кількість зрізаного кабелю.
 
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
 
Нагадаємо, жителі Харківської області можуть допомогти правоохоронцям притягнути окупантів до правосуддя.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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