11.10.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік мав намір вкрасти кабель зв'язку

У Київському районі правоохоронці помітили підозрілого чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що вдень 11 жовтня правоохоронці помітили у Київському районі підозрілого громадянина, який виходив із підвалу житлового будинку. Побачивши поліцейських, він почав тікати від них. Патрульні наздогнали людину для перевірки.

Під час розмови чоловік зізнався, що намагався викрасти з підвалу кабель зв‘язку. Також в підвалі поліцейські виявили значну кількість зрізаного кабелю.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, жителі Харківської області можуть допомогти правоохоронцям притягнути окупантів до правосуддя.