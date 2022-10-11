11.10.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області можуть допомогти правоохоронцям притягнути окупантів до правосуддя

У слідчих вже є велика база окупантів-росіян та їх злочинів, але необхідні свідки та докази. Особливо цікавить відео та фотоматеріали.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Передає РЕДПОСТ

Сергій Болвінов зазначив, що громадяни можуть допомогти Слідчому управлінню знайти докази злочинів військовослужбовців рф для правосуддя.

«Для цього Слідче управління створило телеграм-канал, де буде публікувати всіх встановлених росіян, а також конкретні злочини - і якщо у Вас, або в когось, кого ви знаєте є будь-яка інформація - звертайтеся через телеграм-бота або в коментарях - з вами зв'яжеться слідчий для встановлення всіх деталей», - зазначив Сергій Болвінов.

Доступ до телеграм-каналу можна отримати за посиланням

Як шукати:

по назві свого населеного пункту - кнопка пошуку (в головному меню телеграму, там де усі чати - зверху);

гортати всі новини;

натиснути на хештег зі своїм населеним пунктом та натиснути на нього.

Нагадаємо, у Харківській області знайшли тіло людини зі слідами тортур.