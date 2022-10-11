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11.10.2022  15:55   Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області можуть допомогти правоохоронцям притягнути окупантів до правосуддя

У слідчих вже є велика база окупантів-росіян та їх злочинів, але необхідні свідки та докази. Особливо цікавить відео та фотоматеріали.

поліція
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Передає РЕДПОСТ.
 
Сергій Болвінов зазначив, що громадяни можуть допомогти Слідчому управлінню знайти докази злочинів військовослужбовців рф для правосуддя.
 
«Для цього Слідче управління створило телеграм-канал, де буде публікувати всіх встановлених росіян, а також конкретні злочини - і якщо у Вас, або в когось, кого ви знаєте є будь-яка інформація - звертайтеся через телеграм-бота або в коментарях - з вами зв'яжеться слідчий для встановлення всіх деталей», - зазначив Сергій Болвінов.
 
Доступ до телеграм-каналу можна отримати за посиланням.
 
Як шукати:
 
  • по назві свого населеного пункту - кнопка пошуку (в головному меню телеграму, там де усі чати - зверху); 
  • гортати всі новини; 
  • натиснути на хештег зі своїм населеним пунктом та натиснути на нього.

Нагадаємо, у Харківській області знайшли тіло людини зі слідами тортур.

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  харьков, агрессия россии
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