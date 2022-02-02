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02.02.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 2 февраля

Утром ожидается снег, который после полудня должен ослабнуть, а ближе к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом.



2 февраля погоду в Харькове будет определять теплый фронт с юго-запада. Предполагается влажная погода с температурой несколько выше нормы. На дорогах гололедица. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 2 февраля

Утром пасмурно, вероятность осадков 78%. Температура воздуха -2°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 46%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер южный, 1 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 83%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 40%. День магнитных бурь. Самым опасным с точки зрения космической погоды периодом будет вечер. Утром и днем обстановка будет более или менее безопасной для метеозависимых людей.

Народные приметы. Ясный полдень обещает раннюю весну.

Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей.

Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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