02.02.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 2 февраля

Утром ожидается снег, который после полудня должен ослабнуть, а ближе к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом.





2 февраля погоду в Харькове будет определять теплый фронт с юго-запада. Предполагается влажная погода с температурой несколько выше нормы. На дорогах гололедица. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Подробнее о погоде на 2 февраля



Утром пасмурно, вероятность осадков 78%. Температура воздуха -2°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 46%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер южный, 1 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 83%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 40%. День магнитных бурь. Самым опасным с точки зрения космической погоды периодом будет вечер. Утром и днем обстановка будет более или менее безопасной для метеозависимых людей.



Народные приметы. Ясный полдень обещает раннюю весну.



Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей.



Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной.