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18.02.2022  17:48   Дмитрий Колоней

Внезапная смерть: на улице в Харькове обнаружен труп (фото)

О смерти на улице Харькова сообщают очевидцы.

Криминал Харьков: Найден труп мужчины на улице Танкопия, 6 на Новых Домах

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на социальные сети, на Новых Домах найден труп. Мертвое тело мужчины лежит на улице Танкопия, 6. Подробностей о  том, кем является умерший и причины его смерти, пока нет. Предположительно, мужчине внезапно стало плохо на улице.   

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Напомним, ранее мы писали о трупе на заброшке - под Харьковом сын забил до смерти свою мать.

Тэги:  смерть, труп, харьков, умер мужчина, мертвое тело, новые дома
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