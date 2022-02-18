18.02.2022 17:48 Дмитрий Колоней

Внезапная смерть: на улице в Харькове обнаружен труп (фото)

О смерти на улице Харькова сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на социальные сети, на Новых Домах найден труп. Мертвое тело мужчины лежит на улице Танкопия, 6. Подробностей о том, кем является умерший и причины его смерти, пока нет. Предположительно, мужчине внезапно стало плохо на улице.

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Напомним, ранее мы писали о трупе на заброшке - под Харьковом сын забил до смерти свою мать.