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11.02.2022  10:30   Илья Романов

Харьковский зоопарк приглашает отметить День влюбленных мастер-классами

Харьковский зоопарк 12-13 февраля приготовил много интересного для своих посетителей.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в канун дня Святого Валентина Харьковский зоопарк подготовил ряд мастер-классов для своих гостей. Вместе с посетителями здесь будут создавать интересные открытки-валентинки, множество оригинальных сердечек, необычные магниты и куда же без изображений влюбленных зверушек.
 
"Мероприятия будут проходить на территории зоопарка 12 и 13 февраля с 11.30 до 13:00. Участие – бесплатное, а возраст участников – неограниченный. Главное – хорошее настроение и желание творить", - сообщила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.
 
И это только часть программы выходного дня в зоопарке. В субботу, 12 февраля, в 13.00 состоится показательное кормление бегемотихи Степаниды. А в воскресенье, 13 февраля, в 11:00 посетители смогут наблюдать за обедом львов. 
 
"Показательные кормления – это отличная возможность узнать больше о наших питомцах. В частности, об их привычках при поедании корма и гастрономических предпочтениях", - сообщила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.
 
В Харьковском зоопарк приглашают прийти за неповторимыми эмоциями и порадовать себя и своих близких милыми подарками, сделанными своими руками.
 
Напомним, акция «Свободный вход в Харьковский зоопарк» продлена до 1 марта 2022 года. Каждый желающий имеет возможность посетить Харьковский зоопарк совершенно бесплатно. Единственное условие для свободного входа – документ, удостоверяющий личность, и обязательное наличие одного из «ковидных» сертификатов или результата тестов.
 
Тэги:  зоопарк, конкурс, харьков
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