11.02.2022 10:30 Илья Романов
Харьковский зоопарк приглашает отметить День влюбленных мастер-классами
Харьковский зоопарк 12-13 февраля приготовил много интересного для своих посетителей.
РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ
, в канун дня Святого Валентина Харьковский зоопарк подготовил ряд мастер-классов для своих гостей. Вместе с посетителями здесь будут создавать интересные открытки-валентинки, множество оригинальных сердечек, необычные магниты и куда же без изображений влюбленных зверушек.
"Мероприятия будут проходить на территории зоопарка 12 и 13 февраля с 11.30 до 13:00. Участие – бесплатное, а возраст участников – неограниченный. Главное – хорошее настроение и желание творить", - сообщила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.
И это только часть программы выходного дня в зоопарке. В субботу, 12 февраля, в 13.00 состоится показательное кормление бегемотихи Степаниды. А в воскресенье, 13 февраля, в 11:00 посетители смогут наблюдать за обедом львов.
"Показательные кормления – это отличная возможность узнать больше о наших питомцах. В частности, об их привычках при поедании корма и гастрономических предпочтениях", - сообщила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.
В Харьковском зоопарк приглашают прийти за неповторимыми эмоциями и порадовать себя и своих близких милыми подарками, сделанными своими руками.
Напомним, акция «Свободный вход в Харьковский зоопарк» продлена
до 1 марта 2022 года. Каждый желающий имеет возможность посетить Харьковский зоопарк совершенно бесплатно. Единственное условие для свободного входа – документ, удостоверяющий личность, и обязательное наличие одного из «ковидных» сертификатов или результата тестов.
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