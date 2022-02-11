В Харькове отметят День влюбленных: программа на выходные

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут музыкальные и развлекательные программы, посвященные празднику любви.
Парк Горького приглашает харьковчан провести выходные на свежем воздухе, передает РЕДПОСТ.
Для создания правильного настроения на Главной сцене парка будут звучать фортепиано и саксофон, а вечером влюбленных ожидают специально подготовленные программы.
По традиции, в субботу и воскресенье для детей на Главной сцене пройдет мини-дискотека, а старшее поколение ожидают танцевальные вечера в Ретро-парке.
13.00–13.45 Мини-диско «В ритме сердца»
17.00–17.45 Детская развлекательная программа «Красная Шапочка»
19.00–21.00 Танцевальная музыка
14.00–18.00 Танцевальный вечер
14.00–17.00 Творческая мастерская
15.00–15.45 Танцевальный батл «Ангелочек»
15.00–15.40 Танцевальные батлы для детей
16.00–16.30 Мелодии фортепиано
16.30–17.00 Церемония сочетания сердец
17.00–17.30 Мелодии фортепиано
17.30–18.00 Церемония сочетания сердец
18.00–19.00 Звучит саксофон
19.00–19.30 Церемония сочетания сердец
19.30–20.00 Конкурсная программа для влюбленных
20.00–22.00 Романтическая музыка
13.00–13.40 Танцевальные батлы для детей
14.00–17.00 Творческая мастерская
20.00–22.00 Романтическая музыка
14.00–18.00 Танцевальный вечер
Напомним, парк Горького перешел на зимний режим работы. Аттракционы и развлекательные зоны будут работать на час меньше. Так, в будние дни аттракционы Детского парка работают с 10 до 20:00, а кассы с 10:00 до 19:45. Канатная дорога, развлекательный центр и аттракционы других зон с 11:00 до 21:00, кассы с 11:00 до 20:45. В выходные дни аттракционы Детского парка и канатная дорога с 10:00 до 21:00, кассы до 20:45. Аттракционы других зон и развлекательный центр с 10:00 до 22:00, кассы до 21:45. Такие правила будут действовать вплоть до начала теплого сезона.
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