11.02.2022 11:00 Виталий Хиневич

В Украине появится авто, для которого не нужны водительские права

В Украину привезли для сертификации компактный молодежный электрический автомобиль Citroen Ami.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Автоблог".

Сообщается, что прототип ситикара представили в 2019 году в ходе автосалона в Женеве. Автомобиль производится в различных вариациях кузова.

Создавая автомобиль, конструкторы поставили себе цель, создать авто, которым смогут управлять лица от 16 лет, которые еще не имеют водительские права.

Для этого скорость машины ограничена на отметке 45 километров в час. Салон автомобиля рассчитан на двух человек. Запас хода на одном заряде составляет 70-80км. Предварительная стоимость автомобиля составит 7 тысяч евро.

Напомним, согласно прогнозу экспертов, развитие рынка электрокаров в Европе приведет к частым скачкам напряжения и перебоям в глобальной электросети.