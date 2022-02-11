В Украине появится авто, для которого не нужны водительские права

В Украину привезли для сертификации компактный молодежный электрический автомобиль Citroen Ami.
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Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Напротив, будьте яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги.
Весь день в Харькове будет облачным. Ожидается мокрый снег, дождь.
Ежегодно 11 февраля отмечается Всемирный день больного, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются страждущие.
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