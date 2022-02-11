11.02.2022 17:05 Людмила Виниченко

День святого Валентина: топ-5 подарков для второй половинки

Что подарить любимому человеку в честь самого романтичного праздника в году?

Впереди выходные, а значит перед праздничным понедельником торговые центры Харькова будут переполнены людьми, в поисках лучших и оригинальных подарков ко Дню влюбленных. РЕДПОСТ составил собственный рейтинг самых интересных идей для презентов.

5. Скретч-постеры

Как часто вы сталкивались с проблемой выбора “Как провести время со своей второй половинкой?”. Если да, то плакаты с уже готовыми вариантами времяпрепровождения точно будут отличным подарком. Все, что вам нужно - выбрать один из вариантов, предложенных на плакате, выполнить то, что там указано и стереть защитный слой монеткой. Подобные скретч-постеры существуют на различные тематики: путешествия, задания для пар, подборки для любителей литературы и киноманов.

4. Парные костюмы

Family-look уже давно не ограничивается простыми футболками с забавными надписями. На просторах интернета можно найти и приобрести стильные спортивные костюмы для двоих. Это станет не только романтичным, но еще и очень полезным подарком, который согреет вас и вашего любимого человека в последний месяц зимы.

3. Фотосессия для двоих

Что может быть лучше, чем подарить возможность запечатлеть самые яркие эмоции на долгое время с помощью профессионального фотографа. В дополнение к фотосессии можно подарить сертификат на услуги визажиста и стилиста, чтобы подготовиться к съемке.

2. Сертификат

Никто не знает вашу вторую половинку лучше вас. Если он или она давно мечтали полетать на самолете или воздушном шаре, прыгнуть с парашютом, посетить мастер-класс или расслабиться и провести целый день в СПА, то у вас есть отличная возможность подарить незабываемый презент. Множество сервисов по предоставлению подарочных сертификатов помогут вам выбрать крутой подарок на любой бюджет.

1. Романтический ужин

Путь к сердцу любого человека лежит через желудок. И всегда здорово порадовать вторую половинку вкусным ужином собственного приготовления. Романтический эффект можно усилить, если предложить любимому человеку приготовить ужин вместе. А праздничную атмосферу можно дополнить бокалом вкусного вина и вашим любимым фильмом.

Стоит сказать, что какой бы подарок вы ни выбрали, важно вложить душу и внимание, тогда он точно будет романтичным и незабываемым.