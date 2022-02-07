07.02.2022 20:07 Александра Жук

Цены на топливо: уровень подорожания и его причины

Цены на бензин в Харькове в понедельник на некоторых АЗС перевалили отметку 40 гривен за литр. В чем причина такого стремительного роста стоимости топлива РЕДПОСТ узнавал у экспертов.



Фото из открытых источников

На табло некоторых харьковских АЗС стоимость топлива достигла рекордных почти 40 гривен за литр. А то и без пару копеек 41 гривны. Эксперты говорят - сейчас украинский рынок топлива находится в "ценовом шоке". И на это есть ряд причин. По словами харьковского экономиста Сергея Беренды, свою роль сыграли :

инфляция в зоне доллара,

повышение цен на мировом рынке и девальвация украинской гривны.

" Все это приводит к тому, что в гривневом эквиваленте мы видим столь стремительный рост цен на топливо. Даже, несмотря на то, что государство пытается регулировать цены. Скажем так, предпринимает определенные меры для того, чтобы эти цены не повышались в очень больших процентах", подчеркнул экономист.

Еще один факт - в начале февраля Минэкономики обновило индикативные цены на бензин и дизтопливо, по которым и исчисляется предельная цена реализации горючего на АЗС. Таким образом стоимость "обычного" бензина на АЗС не должна превышать 35,84 гривен за литр, а максимальная стоимость "обычного" дизтоплива – 35 гривен 30 копеек. Сразу же стоимость бензина подскочила почти на 2 гривны, а ДП - на полторы гривны.

" Триггером этих факторов стали расчеты " Нафтогаз Украины " индикативных цен на топливо, бензин и дизель. Вот, собственно, эти индикативные цены были повышены. Сразу к ним привязаны и наценка розничных товаров АЗС, а также размер, скажем так, акцизных платежей импорта, потому что он номинирован в ЕВРО. Вот все это привело к тому, что цены, мы видим, - растут", подчеркнул Сергей Берренда.

Но "потепления" цен на топливо, по словам экспертов автомобилистам не стоит ожидать. И что самое печальное, из-за цен на бензин и ДП, волной подскочат в Украине цены на все, где заложена статья на горюче-смазочные материалы. Соответственно, на все товары и услуги.