07.02.2022 19:32 Екатерина Стрельцова

В Харькове открылся новый "Прозорий офис"

Центр открыт на базе управления соцзащиты населения в Слободском районе.

Как сообщает РЕДПОСТ , для харьковчан доступны около 400 административных услуг социального характера, как от государства, так и городские: предоставление жилищных субсидий, льгот, оформление государственной помощи, поддержка участников АТО и ликвидаторов аварии на ЧАЕС, т.д.

Теперь, говорят в центре, посетителям не нужно самим заполнять большое количество заявления - это делают специалисты. Электронная система управления очереди также позволит сэкономить время на получение услуг. В день могут принимать более 100 посетителей, достаточно лишь записать в электронную очередь и получить талон.

В центре говорят, что здание было отремонтировано буквально за полгода - полностью обновлены первый и второй этаж, завезено новое оборудование и обустроены рабочие места. В Харькове подобных "Прозорих офисов" всего три. И в планах, говорит мер города Игорь Терехов, охватить все районы.

Следующий центр планируют создать в Холодногорском. Главная цель - чтобы горожане могли быстро и доступно получать социальные услуги в Харькове.

Напомним, харьковчанам помогут в админцентрах оформить COVID-сертификат в своем смартфоне через приложение «Дія».