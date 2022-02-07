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07.02.2022  19:32   Екатерина Стрельцова

В Харькове открылся новый "Прозорий офис"

Центр открыт на базе управления соцзащиты населения в Слободском районе.

"Прозорий офис" открылся в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, для харьковчан доступны около 400 административных услуг социального характера, как от государства, так и городские: предоставление жилищных субсидий, льгот, оформление государственной помощи, поддержка участников АТО и ликвидаторов аварии на ЧАЕС, т.д. 
 
"Прозорий офис" открылся в Харькове
 
Теперь, говорят в центре, посетителям не нужно самим заполнять большое количество заявления - это делают специалисты. Электронная система управления очереди также позволит сэкономить время на получение услуг. В день могут принимать более 100 посетителей, достаточно лишь записать в электронную очередь и получить талон.
 
"Прозорий офис" открылся в Харькове
 
В центре говорят, что здание было отремонтировано буквально за полгода - полностью обновлены первый и второй этаж, завезено новое оборудование и обустроены рабочие места. В Харькове подобных "Прозорих офисов" всего три. И в планах, говорит мер города Игорь Терехов, охватить все районы. 
 
Следующий центр планируют создать в Холодногорском. Главная цель - чтобы горожане могли быстро и доступно получать социальные услуги в Харькове.
 
Напомним, харьковчанам помогут в админцентрах оформить COVID-сертификат в своем смартфоне через приложение «Дія».
 
Тэги:  прозорий офис, харьков
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