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07.02.2022  19:23   Дмитрий Колоней

ДТП: Toyota сбила велосипедиста - видео момента аварии в Харькове (видео)

В сети появилось видео момента аварии в Харькове, в которой авто сбивает гловиста на велосипеде.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, в социальных сетях появилось видео момент аварии в Харькове. Мы видим, как вплотную к обочине по улице Деревянко мчится водитель на Toyota Rav4. Затем, слегка вильнув, он сбивает ехавшего по обочине курьера Глово на велосипеде. Эта запись у пользователей социальных сетей вызвала вопрос - все ли чисто с этим вилянием авто - объезжал ли автомобиль ямку или специально задел велосипедиста?
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, как в Харкове пассажирка сбившей велосипедиста машины накинулась на пострадавшего.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, момент аварии, сбили велосипедиста, леревянко
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