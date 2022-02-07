07.02.2022 19:16 Екатерина Стрельцова

Владельцев "Карты Харьковчанина" становится больше

Уже почти 380 тысяч жителей города пользуются привилегиями "Карты Харьковчанина".



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Как сообщает РЕДПОСТ, к социальному проекту уже подключены около 130 партнёров: аптеки, супермаркеты, магазины для молодых матерей, салоны красоты и даже заправки. У каждого партнера индивидуальные скидки и везде ощутимая экономия. С полным списком партнеров можно ознакомится по ссылке

Одновременно с этим карту также используют как проездной и пропуск в зоопарк. Горожане продолжают получать Х-card. Сделать это можно в ЦНАПах по месту жительства, по месту работы (для работников коммунальных предприятий), по месту учёбы (для школьников и студентов).

Но, как показывает практика, харьковчане не знают где по карте получить скидки или специальную услугу. Поэтому, в горсовете хотят, усилить информационную кампанию для горожан. Мер Харькова Игорь Терехов поручил профильным службам размещать рекламу на платежках "ХТС", и "Харьковводоканала", а также выдавать вместе с картой специальную брошюру, где будет полный перечень партнеров "Карты Харьковчанина", которые предоставляют специальную цену.

"Наша цель, чтобы харьковчане могли экономить. К проекту "Карта Харьковчанина" уже подключены 130 партнёров, которые предоставляют разного рода скидки для горожан. Процесс выдачи карт продолжается, я каждую неделю слежу за этим", - отметил Игорь Терехов.

Харьковчане заполнили 640 тысяч заявок на получение карты. Анкеты обрабатываются профильными службами и карты выдаются всем категориям харьковчан.

Ранее сообщалось, что "Карта Харьковчанина" станет платежным средством и перейдет в смартфон.