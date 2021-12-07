Больше терминалов для оплаты проезда: какие петиции подают в Харькове

Горожане просят увеличение количества терминалов e-ticket в отдаленных районах Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ, 6 декабря 2021 года на сайте Харьковского горсовета появилась петиция, касающаяся оплаты проезда в пассажирском транспорте.
В прошении говорится о необходимости установки терминалов для пополнения E-ticket или Карты харьковчанина в Новобаварском районе города, по маршруту № 110, на котором теперь курсируют муниципальные автобусы KARSAN, и маршрутах №220, №25, №232, на которых тоже анонсирована замена автобусов на муниципальный транспорт.
«Убедительная просьба установить терминалы пополнения E-ticket по маршруту следования этих маршрутов, а именно: остановка Филипповка (пос.Победа), по улице Радиотехническая, по улице Кибальчича», – говорится в петиции.
Подписать петицию можно по ссылке: petition.city.kharkov.ua
Напомним, чтобы петицию рассмотрели в мэрии, они должна набрать 5000 подписей за 90 дней.
Ранее мы писали о петиции, в которой жители Жихаря просят установить терминалы для оплаты проезда по маршруту недавно запущенного муниципального автобуса.
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