07.12.2021 11:30 Рита Парфенова

Больше терминалов для оплаты проезда: какие петиции подают в Харькове

Горожане просят увеличение количества терминалов e-ticket в отдаленных районах Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, 6 декабря 2021 года на сайте Харьковского горсовета появилась петиция, касающаяся оплаты проезда в пассажирском транспорте.



В прошении говорится о необходимости установки терминалов для пополнения E-ticket или Карты харьковчанина в Новобаварском районе города, по маршруту № 110, на котором теперь курсируют муниципальные автобусы KARSAN, и маршрутах №220, №25, №232, на которых тоже анонсирована замена автобусов на муниципальный транспорт.



«Убедительная просьба установить терминалы пополнения E-ticket по маршруту следования этих маршрутов, а именно: остановка Филипповка (пос.Победа), по улице Радиотехническая, по улице Кибальчича», – говорится в петиции.



Подписать петицию можно по ссылке: petition.city.kharkov.ua



Напомним, чтобы петицию рассмотрели в мэрии, они должна набрать 5000 подписей за 90 дней.



Ранее мы писали о петиции, в которой жители Жихаря просят установить терминалы для оплаты проезда по маршруту недавно запущенного муниципального автобуса.