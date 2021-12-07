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07.12.2021  10:40   Виталий Хиневич

Мелкая кража харьковчанки обойдётся дорого: приговор суда

Женщина совершила кражу продуктов в одном из харьковских супермаркетов и попала под суд.

Кража в супермаркете Харьков
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно из текста, опубликованного в  «Едином реестре судебных решений».
 
Отмечается, что 3 ноября текущего года около 19:25 безработная гражданка, находясь в торговом зале магазина «Класс», расположенного на улице Дудинской-1а совершила кражу продуктов питания.
Злоумышленница спрятала в белый пакет более одного килограмма креветок и курицу бройлер весом в 2,49 килограмма. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она направилась к кассовой зоне магазина, однако миновала ее, не оплатив товар.
 
 
Возле выхода из торгового центра ее ожидали охранники заведения, которые задержали женщину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
 
По приезду правоохранителей злоумышленница добровольно вернула украденные продукты питания и признала свою вину в содеянном. Своими действия женщина пыталась нанести вред имуществу супермаркета «Класс» на общую сумму 317 гривен 52 копейки.
 
3 декабря Октябрьский суд города  Харькова признал безработную гражданку виновной в совершении кражи и назначил наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен. 
 
Напомним, суд вынес приговор харьковчанину за совершение краж в продуктовых магазинах. Его добычей становились шоколадные изделия, печенье, моющие средства и мелкая техника в виде аудио наушников и акустики.
 
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  кража, происшествие, харьков
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