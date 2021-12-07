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07.12.2021  10:25   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 174 случая заражения коронавирусом в Харькове.


РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 292 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 237 561 человек. Выздоровело 211 135 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 20 550 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 183 человек (в том числе 174 жителей города Харькова). 39 человек заболели в Чугуевском районе, 25 – в Лозовском, 25 – в Изюмском, 7 – в Богодуховском, 7 – в Красноградском, 6 – в Купянском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 декабря.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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