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30.11.2021  11:37   Рита Парфенова

Белый Дом в США заполонили рождественские ели (фото)

В Белом доме установили 41 рождественскую ель, развесили километры лент, тысячи гирлянд и шариков.

Декор Белого дома на 2021 год включает 41 рождественскую елку, около 6000 футов ленты, более 10000 украшений.

В понедельник, 29 ноября, первая леди Джилл Байден преставила праздничные украшения Белого Дома в 2021 году. В этом году они соответвуют теме «Подарки от сердца», пишет РЕДПОСТ со ссыкой на New York Post.

Для действующего президента США Джо Байдена и его супруги Джилл это будет первое Рождество в Белом доме. Более 100 добровольцев потратили около недели на то, чтобы украсить Белый дом внутри и снаружи.

Рождественские украшения Белого дома

Декор особняка включает 41 рождественскую елку, более 1800 метров ленты, более 10000 украшений и более 300 свечей. Около 79000 лампочек было использовано для украшения деревьев, венков, гирлянд и других праздничных украшений вокруг Белого дома. Двадцать пять «классических» венков украшают северную и южную стороны здания, в то время как в Государственной столовой есть гигантский пряничный Белый дом и восемь подробных копий других общественных зданий.

Рождественские украшения Белого дома

Также в Государственной столовой, посвященной «подарку семьи», первая леди украсила елку фотографиями прошлых и настоящих первых семей, включая бывшего президента Дональда Трампа и его жену Меланию. Библиотека Белого дома была украшена в тему «дара обучения» - бабочки из переработанной бумаги вылетают из книг. Зал Vermeil посвящен «дару изобразительного искусства» и украшен яркими кистями. Восточный зал был выбран для размещения темы «подарка благодарности» с благодарственными открытками, которые Байдены получали в течение года.

Рождественская елка в Красной комнате
Рождественская елка в Красной комнате

Рождественская елка в Голубой комнате Белого дома
Рождественская елка в Голубой комнате Белого дома

Рождественские елки в Государственной столовой Белого дома
Рождественские елки в Государственной столовой Белого дома

Социальный помощник морского пехотинца Белого дома наблюдает за коридором Белого дома.
Социальный помощник морского пехотинца Белого дома наблюдает за коридором Белого дома.

В углу Китайской комнаты установлена ​​новогодняя елка.
В углу Китайской комнаты установлена ​​новогодняя елка.

Вход в восточное крыло Белого дома украшен к Рождеству.
Вход в восточное крыло Белого дома украшен к Рождеству.

Дональд и Мелания Трамп были включены в рождественскую елку Белого дома 2021 года.
Дональд и Мелания Трамп были включены в рождественскую елку Белого дома 2021 года.

Белый дом в виде имбирного пряника в государственной столовой
Пряничный Белый дом в государственной столовой

Вид на Восточную колоннаду Белого дома во время пресс-показа праздничных украшений Белого дома.
Вид на Восточную колоннаду Белого дома во время пресс-показа праздничных украшений Белого дома.

Первая леди Джилл Байден должна была представить праздничные украшения особняка в 2021 году в понедельник, следуя теме «Подарки от сердца».
Первая леди Джилл Байден должна была представить праздничные украшения особняка в 2021 году в понедельник, следуя теме «Подарки от сердца».

Напомним, католическое Рождество в Украине с относительно недавних пор также является официальным праздником и дарит гражданам страны несколько выходных. Но это не просто возможность получить лишний «дейофф», ведь католическое Рождество также включает в себя ряд невероятных традиций. А предшествует ему адвент-пост.

 

Источник:   New York Post
 Тэги:  рождество, белый дом, харьков
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