30.11.2021 11:37 Рита Парфенова

Белый Дом в США заполонили рождественские ели (фото)

В Белом доме установили 41 рождественскую ель, развесили километры лент, тысячи гирлянд и шариков.

В понедельник, 29 ноября, первая леди Джилл Байден преставила праздничные украшения Белого Дома в 2021 году. В этом году они соответвуют теме «Подарки от сердца», пишет РЕДПОСТ со ссыкой на New York Post.



Для действующего президента США Джо Байдена и его супруги Джилл это будет первое Рождество в Белом доме. Более 100 добровольцев потратили около недели на то, чтобы украсить Белый дом внутри и снаружи.





Декор особняка включает 41 рождественскую елку, более 1800 метров ленты, более 10000 украшений и более 300 свечей. Около 79000 лампочек было использовано для украшения деревьев, венков, гирлянд и других праздничных украшений вокруг Белого дома. Двадцать пять «классических» венков украшают северную и южную стороны здания, в то время как в Государственной столовой есть гигантский пряничный Белый дом и восемь подробных копий других общественных зданий.





Также в Государственной столовой, посвященной «подарку семьи», первая леди украсила елку фотографиями прошлых и настоящих первых семей, включая бывшего президента Дональда Трампа и его жену Меланию. Библиотека Белого дома была украшена в тему «дара обучения» - бабочки из переработанной бумаги вылетают из книг. Зал Vermeil посвящен «дару изобразительного искусства» и украшен яркими кистями. Восточный зал был выбран для размещения темы «подарка благодарности» с благодарственными открытками, которые Байдены получали в течение года.



Рождественская елка в Красной комнате



Рождественская елка в Голубой комнате Белого дома



Рождественские елки в Государственной столовой Белого дома



Социальный помощник морского пехотинца Белого дома наблюдает за коридором Белого дома.



В углу Китайской комнаты установлена ​​новогодняя елка.



Вход в восточное крыло Белого дома украшен к Рождеству.



Дональд и Мелания Трамп были включены в рождественскую елку Белого дома 2021 года.



Пряничный Белый дом в государственной столовой





Вид на Восточную колоннаду Белого дома во время пресс-показа праздничных украшений Белого дома.



Первая леди Джилл Байден должна была представить праздничные украшения особняка в 2021 году в понедельник, следуя теме «Подарки от сердца».

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