26.10.2021 19:34 Дмитрий Колоней

Карта харьковчанина: Аферисты выдают себя за волонтеров проекта

Настоящие волонтеры проекта имеют право только уточнять данные, но не будут предлагать вам за что-либо заплатить.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, под брендом "Карты харьковчанина" в Харькове начали действовать мошенники! Они представляются рабочей группой проекта, звонят по телефону жителям и предлагают:

приобрести Карту харьковчанина из рук; ускорить печать карты за определенное денежное вознаграждение; уточнить вашу адрес проживания, ИНН и т.д. для возможности приобрести Карту харьковчанина за деньги.

Настоящие работники рабочей группы проекта, если звонят харьковчанам имеют право только уточнять данные, которые вы заполняли в анкете-заявлении, и ни в коем случае не будут предлагать вам за что-либо заплатить! В ином случае вы имеет дело с мошенниками.

Также волонтеры проекта "Карточка харьковчанина" могут прийти к вам домой, чтобы помочь заполнить анкету-заявку. Но при этом каждый из них имеет специальное удостоверение, которое вы имеете право проверить. Никто из них не будет предлагать вам заплатить за предоставленные услуги.

Вы имеете возможность обратиться на горячую линию проекта по телефону +38 (057) 725 15 35, 1535, которая работает с 9:00 до 20:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что владельцы Карты Харьковчанина уже могут получать первые скидки