26.10.2021 19:00 Евгений Клочко
Заряжайте гаджеты: Где в Харькове не будет электричества 27 октября (адреса)
В Харькове в среду, 27 октября 2021 года, планируется отключение в трех районах города.
Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
Во среду, 27 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
Северный район
-
ул. Залесская, 5;
-
ул. Лопанская, 31.
Салтовский район
-
ул. Астрономическая, 1Ч/С; 10Ч/С; 11Ч/С; 12Ч/С; 13Ч/С; 13/1Ч/С; 14Ч/С; 15Ч/С; 16Ч/С; 17Ч/С; 18Ч/С; 20Ч/С; 23; 24Ч/С; 26Ч/С; 28Ч/С; 30Ч/С; 32Ч/С; 34Ч/С; 35А; 36Ч/С; 38Ч/С; 40Ч/С; 42Ч/С; 44Ч/С; 48Ч/С; 50; 50Ч/С; 52Ч/С; 54; 56Ч/С; 58Ч/С; 6Ч/С; 60Ч/С; 62Ч/С; 64Ч/С; 66Ч/С; 68Ч/С; 7Ч/С; 70Ч/С; 72Ч/С; 78Ч/С; 8Ч/С; 80Ч/С; 82Ч/С; 84Ч/С; 86Ч/С; 88Ч/С; 9Ч/С; 90Ч/С; 92; 92Ч/С; 94/89Ч/С; 98Ч/С;
-
ул. Солнечногорская, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18Б; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 9; 90; 92; 94/96;
-
пр. Жуковского, 5Б; 5В; 5Г; 5Д; 5Ж; 5К; 5Л;
-
ул. Михаила Гуревича, 84;
-
ул. Санаторий Дубовая Роща, 1; 3;
-
ул. Старая Отраденская, 7;
-
шос. Белгородское, 10; 10Б; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 34; 34Б; 36;
-
в-д. Новошишковский, 3; 4А; 4Б; 5;
-
ул. Старова, 40;
-
ул. Чебышева, 1; 10; 11; 12; 13; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 3А; 30; 31; 31/1; 32; 33; 34; 35; 35А; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 54А; 55; 56; 57; 58; 59; 59/1; 6; 6А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 7А; 71; 73; 75; 76; 77; 8; 9;
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ул. Чкалова, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Г; 2Д; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 39Б; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 5; 5Б; 50; 52; 59; 6; 61; 63; 65; 8; 9; 9А;
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ул. Шишковская, 11; 13; 15; 17; 19; 23; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 8А; 9;
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пер. Новошишковский, 3А; 4; 5; 6; 6/2;
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пер. Чкалова, 3; 4; 5; 6; 8.
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