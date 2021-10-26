26.10.2021 18:14 Дмитрий Колоней

#ХарьковГолосует: новый челлендж, на который спонсоры выделили 15 тысяч подарков

Студенческие организации Харькова проводят самый масштабный проект для привлечения молодежи к голосованию на выборах 31 октября 2021 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , представители студенческого самоуправления в пресс-центре KHARKIV Today презентовали проект, который должен привлечь молодежь к участию в голосовании на выборах мэра Харькова.

“Идея челленджа очень простая. Приходишь на выборы, делаешь селфи у вывески на входе в избирательный участок, размещаешь фото в соцсетях, а потом приходишь к одной из девяти палаток, которые будут в разных районах города, чтобы вытянуть билет на розыгрыш призов”, - рассказывает Кирилл Гибкин, представитель организации студенческого самоуправления Харьковского торгово-экономического института.

Студенческий проект поддержали десятки различных торговых сетей и организаций Харькова. Всего на город будет 15 тысяч подарков – чашек, билетов на футбол, ручек и т.д.

Алина Лебедева, глава молодежной организации Национального экономического университета им. С. Кузнеца, говорит, что сейчас ведутся переговоры со спонсорами также по отдельным ценным призам, которые будут разыграны среди участников челленджа #ХарьковГолосует.

“Мы сами очень активно вовлеклись в эту акцию. Наша организацией занимается информационной поддержкой, рассылаем информацию по всем нашим группам в социальных сетях. Конечно, участвовать в акции может любой житель Харькова. Не только молодежь. Наши родители, бабушки и дедушки – все харьковчане. И конечно же всех приглашаем на выборы. Ведь мы отдаем свой голос для того, чтобы выразить свою позицию”, - считает Алина Лебедева.

Идею поддерживает и Анастасия Пугач, вице-президент обособленного подразделения ISIC города Харькова: “Почему так важно, чтобы молодежь присоединилась к этому процессу? Молодежь должна чувствовать ответственность за свое решение, ведь именно за нами будущее. Мы должны использовать свое избирательное право на 100%. И поэтому мы тоже участвуем в проекте, который должен привлечь внимание к выборам, не агитируя при этом ни за одного из кандидатов”.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские студенты-программисты Матвей Асландуков, Олег Валлас, Андрей Шанин и их тренер, доцент кафедры Александр Вечур впервые завоевали "бронзу" на одном из престижнейших чемпионатов по программированию среди студентов. В этом году в первом туре участвовали 6 000 студентов-программистов из более чем 3 000 университетов 115 стран мира.