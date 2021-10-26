26.10.2021 20:00 Евгений Клочко

В двух районах Харькова отключат отопление 27 октября

На время проведения аварийно-ремонтных работ отопление будет отсутствовать в части домов Слободского и Немышлянского районов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети».

Отмечается, что в связи с устранением дефектов по проспекту Льва Ландау, 30, проспекту Петра Григоренко, 23 и улицы Танкопия, 12 в среду, 27 октября с 08-00 до 20-00 будет отключено отопление.

В частности централизованное отопление будет отсутствовать в 61 доме, в 1 лечебном учреждении, в 5 школах, 3 детских садах и 23 ведомствах, ограниченных улицами:

ул. Танкопия

пр. Петра Григоренко

пр. Льва Ландау

ул. Олимпийская

Напомним, коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.