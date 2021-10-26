В двух районах Харькова отключат отопление 27 октября

На время проведения аварийно-ремонтных работ отопление будет отсутствовать в части домов Слободского и Немышлянского районов.
Напомним, коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.
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Идеальное время для общения, встреч с друзьями и визитов к родственникам.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром туман, видимость 200-500 метров. Днем местами небольшой дождь.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
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