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26.10.2021  20:00   Евгений Клочко

В двух районах Харькова отключат отопление 27 октября

На время проведения аварийно-ремонтных работ отопление будет отсутствовать в части домов Слободского и Немышлянского районов.

Отопление в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети».
 
Отмечается, что в связи с устранением дефектов по проспекту Льва Ландау, 30, проспекту Петра Григоренко, 23 и улицы Танкопия, 12 в среду, 27 октября с 08-00 до 20-00 будет отключено отопление. 
 
В частности централизованное отопление будет отсутствовать в 61 доме, в 1 лечебном учреждении, в 5 школах, 3 детских садах и 23 ведомствах, ограниченных улицами:
 
  • ул. Танкопия
  • пр. Петра Григоренко
  • пр. Льва Ландау
  • ул. Олимпийская

Напомним, коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" опубликовало телефоны, по которым харьковчане могут обратиться с вопросами, связанными с отоплением, горячим водоснабжением и начислениями.

Источник:   ХТС
 Тэги:  отопление, харьков
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