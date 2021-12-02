02.12.2021 12:00 Валерия Кононова

Новая разметка на дорогах: европейские стандарты в Украине

Желтая сетка, похожая на вафлю, появилась на дорогах Украины в качестве новой разметки.

Среди водителей обрела название «вафельница». Чему служит новая разметка и почему водители игнорируют ее наличие – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.



Мотивация создания такой разметки одна – снизить количество машин на перекрестках, таким образом уменьшая проблему образования пробок. Все очень просто, водителям нельзя оставаться на этой разметке, если они не успели переехать перекресток до смены цвета светофора. Практика наличия таких «вафельниц» распространена в Европе.

Ограничение, созданное с помощью новой желтой разметки, стало новым правилом ПДД. Нарушение пункта 16.4 ПДД относительно проезда перекрестка штраф составляет 510 грн согласно ст.122 ч.2 КОАП Украины. Хотя существует в этом нововведении и небольшая заминка. Водители игнорируют новую разметку, спокойно проезжая в привычной манере. А все потому, что для наказания должно существовать доказательство. А в местах с новой разметкой пока что нет новых камер фиксации нарушений ПДД. Вот водители и игнорируют «вафельницу» в полном масштабе.

Так что проблему с пробками нововведение пока что никак не решает. Остается ждать установки камер и того, что водители заметят созданное на благо.

Напомним, в Харькове на пешеходных переходах Московского проспекта появилась плитка Брайля.