В Харькове искали взрывчатку в горсовете (фото)

Информация о минировании оказалась ложной.
2 декабря в 9:48 в полицию поступило сообщение от анонимного источника о том, что в здании Харьковского городского совета на площади Конституции заложена взрывчатка. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-служба правоохранителей.
Взрывотехники обследовави две тысячи квадратных метров помещений и 250 квадратных метров прилегающей территории.
Никаких взрывчатых и других опасных устройств в результате проверки выявлено не было.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений.
Личность лже-минера устанавливается.
Напомним, утром 29 ноября в полицию поступило сообщение о минировании восьми школ на территории Индустриального, Немышлянского, Новобаварского, Слободского и Киевского районов, академии по улице Лермонтовской и Харьковского аэропорта. Специалисты обследовали почти 45 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 3243 человека. Никаких взрывчатых предметов и веществ не обнаружено.
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Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Вряд ли это будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
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В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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