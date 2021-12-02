02.12.2021 12:12 Рита Парфенова

В Харькове искали взрывчатку в горсовете (фото)

Информация о минировании оказалась ложной.

2 декабря в 9:48 в полицию поступило сообщение от анонимного источника о том, что в здании Харьковского городского совета на площади Конституции заложена взрывчатка. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-служба правоохранителей.

Взрывотехники обследовави две тысячи квадратных метров помещений и 250 квадратных метров прилегающей территории.

Никаких взрывчатых и других опасных устройств в результате проверки выявлено не было.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений.

Личность лже-минера устанавливается.

Напомним, утром 29 ноября в полицию поступило сообщение о минировании восьми школ на территории Индустриального, Немышлянского, Новобаварского, Слободского и Киевского районов, академии по улице Лермонтовской и Харьковского аэропорта. Специалисты обследовали почти 45 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 3243 человека. Никаких взрывчатых предметов и веществ не обнаружено.