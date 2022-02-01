01.02.2022 16:05 Виталий Хиневич
Стрельба в Днепре: у военнослужащей из Харьковской области разрушен позвоночник
Несмотря на разрушенный позвоночник, Жанна Шарова может двигать ногами и идет на поправку.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "KHARKIV Today".
Сообщается, что 22-летняя Жанна Шарова, которую ранил Артемий Рябчук, идет на поправку. Девушка находится в реанимации, возле ее кровати постоянно дежурит мать.
У военнослужащей разрушен позвоночник но, не смотря на это, она может двигать ногами. Пуля фактически полностью разрушила позвоночник, медики смогли извлечь ее фрагменты из тела девушки.
Кроме этого отмечается, что Жанна Шарова и другие раненые демонстрирует положительную динамику.
"Все военнослужащие идут на поправку. Улыбаются. Жанна целыми днями воркует с мамой",- отметил главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата
АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости