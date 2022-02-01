01.02.2022 16:05 Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: у военнослужащей из Харьковской области разрушен позвоночник

Несмотря на разрушенный позвоночник, Жанна Шарова может двигать ногами и идет на поправку.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "KHARKIV Today".

Сообщается, что 22-летняя Жанна Шарова, которую ранил Артемий Рябчук, идет на поправку. Девушка находится в реанимации, возле ее кровати постоянно дежурит мать.

У военнослужащей разрушен позвоночник но, не смотря на это, она может двигать ногами. Пуля фактически полностью разрушила позвоночник, медики смогли извлечь ее фрагменты из тела девушки.

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Кроме этого отмечается, что Жанна Шарова и другие раненые демонстрирует положительную динамику.

"Все военнослужащие идут на поправку. Улыбаются. Жанна целыми днями воркует с мамой",- отметил главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.