01.02.2022 16:30 Виталий Хиневич

Виновник смертельного ДТП в Харькове хочет стать госслужащим

Тигран Енгибарян, который сбил насмерть 17-летнего парня в Харькове, намеревается стать госслужащим.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "MyKharkov.info".

Сообщается, что Тигран Енгибарян, который в 2018 году сбил 17-летнего парня на Салтовском шоссе в Харькове, хочет работать в отделе противодействия нелегальной миграции управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии ЦГУ ГМС в Киеве и Киевской области.

Тигран Енгибарян заполнил соответствующую декларацию кандидата на должность.

В декларации Енгибарян не указал ни одного жилья, которым бы владел или пользовался. Также кандидат на должность указал в декларации, что не имеет автомобиля.

Кроме этого отмечается, что ранее мужчина работал в фирме своего отца, где официально заработал 50 тысяч гривен в год. Однако Тигран указал в финансовом документе, что имеет сбережения в размере 20 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 320 тысяч гривен.

По факту смертельно ДТП Енгибаряна признали виновным и назначали наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением управлять транспортным средством на такой же срок.

Позже была подана апелляция, после ее рассмотрения тюремный срок сменили на испытательный. Главой коллегии был судья Владимир Плетнев, который на данный момент является депутатом Харьковского городского совета от "Партии Шария".

Напомним, в апреле Московский районный суд Харькова приговорил к 3 годам лишения свободы 18-летнего Тиграна Енгибаряна , который сбил насмерть на пешеходном переходе 17-летнего подростка и скрылся с места происшествия.