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14.07.2021  13:41   

ДТП-тройничок в центре: трамваи не ходят

У харькоского трамвая 12-й марки – временный простой.

ДТП: тройничок на Клочковском спуске

По сообщению РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети, на Клочковском спуске – дорожно-транспортное происшествие. Там в ряд столкнулись три легковых автомобиля.

Авария произошла практически на рельсах, поэтому трамваи №12 временно не ходят.

Остальной транспорт объезжает место столкновения по одной полосе, поэтому на месте ДТП возможны тянучки и даже пробка.

Сведений о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Ранее РЕДПОСТ писал, что утром 14 июля на перекрёстке улиц Матюшенко и Шевченко «встретились» две иномарки.

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Тэги:  дтп, харьков
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