03.11.2022 21:37 Дмитро Колонєй

Каразінський університет презентував благодійний фонд (фото)

Кошти «Kharkiv Karazin University Foundation» спрямовуватимуть на підтримку наукової діяльності.



Каразінський університет презентував благодійний фонд (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у презентації благодійного фонду «Kharkiv Karazin University Foundation» взяли участь міський голова Ігор Терехов, представники обласної влади, адміністрація Харківського національного університету ім. Каразіна, партнери проєкту.

Кошти фонду спрямовуватимуть на підтримку наукової діяльності, відновлення пошкодженої інфраструктури університету та на допомогу каразінцям, які постраждали через війну.

«Сьогодні створюється фундація, яка займатиметься інвестиціями в науку, культуру, майбутнє Харкова. І, звичайно, в ідеальному місті майбутнього, яким ми бачимо Харків, Каразінський університет має посісти фундаментальне місце. Молодь, наука, збереження традицій, ціла плеяда професорсько-викладацького складу… Впевнений, що у вас все вийде!» - наголосив Ігор Терехов.

Підтримку фонду надаватиме опікунська рада, до складу якої увійшли представники наукових, освітніх та культурних установ, громадських організацій України, США, Італії, Франції, Польщі.