03.11.2022 21:10 Дмитро Колонєй
Завдяки вам у найважчі часи ми зберегли українське місто Харків - Ігор Терехов (фото)
Харківський міський голова Ігор Терехов вручив нагороди ракетникам та артилеристам.
Завдяки вам у найважчі часи ми зберегли українське місто Харків - Ігор Терехов (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав військовослужбовців з професійним святом та подякував за те, що у найважчі часи захистили Харків від російських окупантів.
«Хочу усіх вас поздоровити та безмежно подякувати, бо завдяки вам у найважчі часи ми зберегли українське місто Харків. Ви вигнали цю нечисть практично повністю з Харківської області і далі продовжуєте відстоювати суверенітет та цілісність нашої країни. Від усіх харків'ян низький вам уклін, бо всі ви - герої! Ми пишаємося вами!» - наголосив Ігор Терехов.
Довідка. День ракетних військ і артилерії - державне свято, що відзначається щороку 3 листопада. Встановлене Указом Президента України від 31 жовтня 1997 року.
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