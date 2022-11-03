03.11.2022 21:10 Дмитро Колонєй

Завдяки вам у найважчі часи ми зберегли українське місто Харків - Ігор Терехов (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов вручив нагороди ракетникам та артилеристам.



Завдяки вам у найважчі часи ми зберегли українське місто Харків - Ігор Терехов (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав військовослужбовців з професійним святом та подякував за те, що у найважчі часи захистили Харків від російських окупантів.

«Хочу усіх вас поздоровити та безмежно подякувати, бо завдяки вам у найважчі часи ми зберегли українське місто Харків. Ви вигнали цю нечисть практично повністю з Харківської області і далі продовжуєте відстоювати суверенітет та цілісність нашої країни. Від усіх харків'ян низький вам уклін, бо всі ви - герої! Ми пишаємося вами!» - наголосив Ігор Терехов.

Довідка. День ракетних військ і артилерії - державне свято, що відзначається щороку 3 листопада. Встановлене Указом Президента України від 31 жовтня 1997 року.