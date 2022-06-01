01.06.2022 14:27 Рита Парфенова

Банки отменили кредитные каникулы с 1 июня: подробности

С 1 июня Ощадбанк, ПриватБанк и Monobank отменяют кредитные каникулы.

Большинство банков с 1 июня 2022 года отменяют кредитные каникулы и возвращают проценты по кредитным картам. РЕДПОСТ выяснял новые условия от банков.

ПриватБанк

Государственный ПриватБанк решил не продлевать "кредитные каникулы", которые действовали с 1 марта до 1 июня 2022 года. В то же время банк восстанавливает услугу "Оплата по частям" и продлевает льготные условия.



Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

"Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка", - отметили в банке



Особые условия обслуживания после завершения кредитных каникул 1 июня 2022 года будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России.

Monobank

В банковском учреждении обещают вернуть с 1 июня проценты для желающих увеличить кредитный лимит. Однако его рост сразу повлечет за собой повышение ставки с 1,6% до 3,1%. Ранее в банке уже говорили о том, что пониженная процентная ставка не позволяет полноценно развивать или даже удерживать уровень кредитования.



Такой вариант решения можно назвать наиболее комфортным для клиентов. Те, кто не хочет значительно переплачивать, сможет воспользоваться старым небольшим лимитом, а украинцы, которые готовы платить больше, смогут получить увеличенную сумму.

Ощадбанк

С 1 июня для пользователей кредитных карт Сбербанка будут действовать льготные условия кредитования.



В рамках обновленных условий кредитных каникул:

процентная ставка снижена вдвое от указанной в договоре. Каникулы не действуют по кредитам, обеспечением по которым залог депозитов, и по продукту «Кредит-рассрочка»;

обязательный платеж по телу кредита – 2% от суммы использованных средств вместо 5%, указанных в договоре комплексного банковского обслуживания.

По словам банкиров, подавляющее большинство клиентов способны обслуживать долги, даже несмотря на проблемы, вызванные войной. Так, согласно внутреннему опросу Приватбанка, 62% его заемщиков – в зоне боевых действий и 81% – на мирных территориях предпочитают новые кредиты вместо отсрочки по старым.

Напомним, ПриватБанк расширил перечень операций с банковскими картами на кассах супермаркетов.