01.06.2022 14:05 Виталий Хиневич

Соцработники помогают харьковчанам на дому

Жители Слободского района получают социальные услуги в отделении «помощь на дому».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что 50 работников в Слободском районе помогают пожилым людям и людям с инвалидностью. Соцработники покупают и доставляют им продовольственные и промышленные товары, медикаменты, помогают готовить еду, оплачивать коммунальные услуги, убирают, выносят мусор, поддерживают людей психологически. Также терцентру помогают волонтеры.

«Большая благодарность волонтерам за их заботу по обеспечению пожилых людей продуктами питания и медикаментами. Волонтерские организации «Оберег», «Наша помощь», «Действие», «Деполь Украина», «Добрая новость», «Велопатруль» постоянно оказывают гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов», - отметили в терцентре.

Кроме того, ежедневно предоставляет услуги по социальной и психологической адаптации отделение дневного пребывания. Для людей проводят мастер-классы и разные акции.

Также для подопечных терцентра работает парикмахер, которая с начала войны обслуживает еще и медицинских рабочих, военнослужащих, представителей территориальной обороны.

Еще в терцентре работает пункт проката реабилитационных средств. А в рамках программы «Помоги ближнему» в терцентре открыт пункт приема помощи, куда люди приносят вещи, обувь, белье, одеяла и прочие вещи.