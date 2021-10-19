19.10.2021 08:53 Рита Парфенова

ДТП: оживленный перекресток Харькова не поделили три автомобиля (фото)

Вечером понедельника на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе водителей ожидала тянучка, вызванная дорожно-транспортным происшествием.





Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, автомобили ВАЗ 21043, Audi и BMW столкнулись около пяти часов вечера 18 октября в районе дома 98 по Салтовскому шоссе.



К счастью, обошлось без травмированных, автомобили получили механические повреждения.



Первичный осмотр и опрос свидетелей показал, что виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ. Он нарушил пункты 10.1 (не убедился в безопасности движения) и 16.13 (проезд перекрестков) Правил дорожного ПДД Украины, из-за чего ВАЗ совершил столкновение с Audi и BMW.





Патрульные составили административный протокол на водителя ВАЗа ст. 124 КУоАП. В дальнейшем определением вины нарушителя займется суд.



Напомним, за сутки 17 октября в Харькове и области произошло два ДТП со смертельным исходом. На перекрестке улицы Мира и проспекта Алешина в Харькове дорогу не поделили микроавтобус Renault Mascott 110 и кроссовер Honda CR-V. После столкновения микроавтобус перевернулся на бок со стороны водительского сидения. Водитель, мужчина 1994 года рождения, попал под свой автомобиль и скончался на месте происшествия. Второй водитель погиб в ДТП на автодороге «Харьков - Ахтырка - Сумы». 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, ехавший из Харькова в сторону Ахтырки, не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.