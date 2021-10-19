19.10.2021 09:23 Рита Парфенова

Без паники: зачем в среду в Харькове заревут сирены

Плановая проверка работы системы оповещения населения назначена на третью среду октября.



Фото из открытых источников

В среду, 20 октября, в Харькове и области раздастся прерывистое звучание электросирен. Как сообщили РЕДПОСТ в в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, так проводится техническая проверка автоматизированной системы оповещения населения.



Сирены будут включать два раза – в 7:52 и 14:25. Это включение плановое, такие проверки работы систем оповещения проводятся четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября. Так что, услышав гул сирен, не паникуйте и спокойно продолжайте свои дела.



Стоит отметить, какие действия необходимо предпринять, если вой сирен раздастся в другое время. Нужно включить телевизор (UA:Харьков) или радиоприемник (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) и следовать указаниям, переждаваемым в сообщениях.

Также напомним, в Харькове создали интерактивную карту городских укрытий на случай чрезвычайных ситуаций.







