Без паники: зачем в среду в Харькове заревут сирены

Плановая проверка работы системы оповещения населения назначена на третью среду октября.
В среду, 20 октября, в Харькове и области раздастся прерывистое звучание электросирен. Как сообщили РЕДПОСТ в в Департаменте гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации, так проводится техническая проверка автоматизированной системы оповещения населения.
Сирены будут включать два раза – в 7:52 и 14:25. Это включение плановое, такие проверки работы систем оповещения проводятся четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября. Так что, услышав гул сирен, не паникуйте и спокойно продолжайте свои дела.
Стоит отметить, какие действия необходимо предпринять, если вой сирен раздастся в другое время. Нужно включить телевизор (UA:Харьков) или радиоприемник (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) и следовать указаниям, переждаваемым в сообщениях.
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