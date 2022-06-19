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19.06.2022  17:58   Дмитрий Колоней

Monobank выпустит и разыграет тысячу платиновых карт

Об этом сообщил сооснователь банка бизнесмен Олег Гороховский.

Monobank выпустит и разыграет тысячу платиновых карт
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Олега Гороховского, На следующей неделе в Monobank станет 6 миллионов клиентов.К этому события приурочине акция, направленная напомощь ВСУ.  
 
Банк открыл специальную магическую Банку и пополнил ее на 6 миллионов гривен.
Предлагается венести в нее сумму от 100 гривен. Как было в розыгрыше марок. Вся собранная сумма будет передана в президентскую инициативу United24 и израсходована на дроны для ВСУ. Количество приобретенных дронов зависит только от нас с вами.
 
Также Monobank сделал ограниченный тираж платиновых карточек «Русский корабль, иди нах@й».
Их будет всего 1 000 на платформе Visa Infinite.
Среди тех, кто пожертвует в Банке от 100 грн, мы разыграем эти уникальные карты. Больше вкладов – больше шансов на выигрыш. 
Карточек будет только тысяча и больше их не будет ни у кого. Они имеют порядковый номер от 0001 до 1000.
После нашей победы банк собирается устроить грандиозную вечеринку, пригласив на нее всех держателей этих карт.
Без розыгрыша карточки получат те, кто внесет сумму 100’000 грн и более, остальные победители будут определены случайным образом.
Итоги розыгрыша банк подведет после того, как будет 6 миллионов клиентов.
 
Тэги:  monobank, платиновые карты, украина
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