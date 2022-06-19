19.06.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Monobank выпустит и разыграет тысячу платиновых карт

Об этом сообщил сооснователь банка бизнесмен Олег Гороховский.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Олега Гороховского, На следующей неделе в Monobank станет 6 миллионов клиентов.К этому события приурочине акция, направленная напомощь ВСУ.

Банк открыл специальную магическую Банку и пополнил ее на 6 миллионов гривен.

⠀

Предлагается венести в нее сумму от 100 гривен. Как было в розыгрыше марок. Вся собранная сумма будет передана в президентскую инициативу United24 и израсходована на дроны для ВСУ. Количество приобретенных дронов зависит только от нас с вами.

Также Monobank сделал ограниченный тираж платиновых карточек «Русский корабль, иди нах@й».

Их будет всего 1 000 на платформе Visa Infinite.

⠀

Среди тех, кто пожертвует в Банке от 100 грн, мы разыграем эти уникальные карты. Больше вкладов – больше шансов на выигрыш.

Карточек будет только тысяча и больше их не будет ни у кого. Они имеют порядковый номер от 0001 до 1000.

После нашей победы банк собирается устроить грандиозную вечеринку, пригласив на нее всех держателей этих карт.

⠀

Без розыгрыша карточки получат те, кто внесет сумму 100’000 грн и более, остальные победители будут определены случайным образом.

⠀

Итоги розыгрыша банк подведет после того, как будет 6 миллионов клиентов.