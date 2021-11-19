19.11.2021 12:00 Лера Кононова

День мужчин 2021: открытки, поздравления, идеи подарков к празднику

В честь Всемирного дня мужчин РЕДПОСТ решил отыскать лучшие открытки и поздравления для общепринято сильной половины человечества.





В целом праздник родом из конца 20 века, а точнее из 1999 года, ведь именно тогда празднование стартовало на островах Карибского моря. И хотя дата у праздника тогда была совершенно другая, даже месяц был далек – ведь раньше отмечали этот день в феврале, сейчас мужскую часть населения планеты поздравляют 19 ноября. И так с 2009 года, поскольку именно тогда этот день решили связать с днем рождения Джероме Тилуксингх, который и являлся инициатором создания мероприятия.



На самом деле Всемирный день мужчин – это не просто праздник, говорящий – они существуют и мы должны их чествовать, как и 8 марта не является просто днем женщин, а имеет в себе идею равноправия, так и у 19 ноября есть своя подоплека. А именно – утверждение важности отцовства, наличия папы в воспитании ребенка и мужа в семье.





Мы безусловно согласны с важностью роли мужского населения в жизнях семей, а потому для поздравления отцов и мужей мы приготовили подборку стихотворений и открыток, которые дочери, сыновья и жены могут отправить своим любимым защитникам в этот день.



В Международный день мужчин

Тебе успехов я желаю!

Всегда будь номером один,

Проблем и бед вовек не зная!

Люби, будь близкими любим,

Здоров, улыбчив и силен,

Запомни, ты непобедим,

Всегда будь Богом бережен!



* * *



Поздравляю с днем мужчин,

Знай, что ты такой один —

Самый смелый и умелый,

Все на свете можешь сделать,



Оставайся впредь таким,

Будешь ты непобедим,

И удачлив, и спокоен,

Ты ведь точно всех достойней!



* * *



С Международным днем мужским

Я вас, мужчина, поздравляю.

Вам силы, мужества, отваги

И благородства я желаю.

Пусть качества мужские будут

Для вас всегда ориентиром:

Порядочность, надежность, честь —

И вы уже непобедимы.



* * *



Желаю в этот день мужчин

Мужского счастья, позитива,

Всегда быть номером «один»,

И жить роскошно и красиво!



Конечно, поздравить своих любимых можно не только стихотворением или открыткой, но и приготовив подарок. В этом деле важно помнить, что главное – внимание к персоне, которой приобретаете подарок. Хотя можно и сделать его своими руками.





Дети, желающие поздравить папу, могут сделать что-то своими руками, например, превратив виртуальную открытку в вполне реальную и нарисованную исключительно для отца. Дамы могли бы порадовать своего избранника ужином на двоих, уделить ему больше внимания и заботы.





Если же говорить о более материальных подарках – ориентируйтесь на вкусы и увлечения мужчины. Всегда может пригодиться: что-то из инструментов, которые он давно хотел приобрести, но не решался; рыбацкие принадлежности от обычных снастей до новой модной удочки или спиннинга; если ваш мужчина не против алкоголя, подарите ему фляжку или камни для виски; а для любителей символичных подарков всегда можно купить звездное небо в день вашего знакомства, запечатленное на фотобумаге, либо же карту мира для оставления отметок о поездках. Помните – самый главный подарок – каждодневные взаимоуважение и любовь, которые вы будете дарить друг другу.

Напомним, в пятницу, 19 ноября, проходит самое длительное за последние несколько сотен лет и последнее в 2021 году лунное затмение.