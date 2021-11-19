День мужчин 2021: открытки, поздравления, идеи подарков к празднику

В честь Всемирного дня мужчин РЕДПОСТ решил отыскать лучшие открытки и поздравления для общепринято сильной половины человечества.
В целом праздник родом из конца 20 века, а точнее из 1999 года, ведь именно тогда празднование стартовало на островах Карибского моря. И хотя дата у праздника тогда была совершенно другая, даже месяц был далек – ведь раньше отмечали этот день в феврале, сейчас мужскую часть населения планеты поздравляют 19 ноября. И так с 2009 года, поскольку именно тогда этот день решили связать с днем рождения Джероме Тилуксингх, который и являлся инициатором создания мероприятия.
На самом деле Всемирный день мужчин – это не просто праздник, говорящий – они существуют и мы должны их чествовать, как и 8 марта не является просто днем женщин, а имеет в себе идею равноправия, так и у 19 ноября есть своя подоплека. А именно – утверждение важности отцовства, наличия папы в воспитании ребенка и мужа в семье.
Мы безусловно согласны с важностью роли мужского населения в жизнях семей, а потому для поздравления отцов и мужей мы приготовили подборку стихотворений и открыток, которые дочери, сыновья и жены могут отправить своим любимым защитникам в этот день.
В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!
Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!
* * *
Поздравляю с днем мужчин,
Знай, что ты такой один —
Самый смелый и умелый,
Все на свете можешь сделать,
Оставайся впредь таким,
Будешь ты непобедим,
И удачлив, и спокоен,
Ты ведь точно всех достойней!
* * *
С Международным днем мужским
Я вас, мужчина, поздравляю.
Вам силы, мужества, отваги
И благородства я желаю.
Пусть качества мужские будут
Для вас всегда ориентиром:
Порядочность, надежность, честь —
И вы уже непобедимы.
* * *
Желаю в этот день мужчин
Мужского счастья, позитива,
Всегда быть номером «один»,
И жить роскошно и красиво!
Конечно, поздравить своих любимых можно не только стихотворением или открыткой, но и приготовив подарок. В этом деле важно помнить, что главное – внимание к персоне, которой приобретаете подарок. Хотя можно и сделать его своими руками.
Дети, желающие поздравить папу, могут сделать что-то своими руками, например, превратив виртуальную открытку в вполне реальную и нарисованную исключительно для отца. Дамы могли бы порадовать своего избранника ужином на двоих, уделить ему больше внимания и заботы.
Если же говорить о более материальных подарках – ориентируйтесь на вкусы и увлечения мужчины. Всегда может пригодиться: что-то из инструментов, которые он давно хотел приобрести, но не решался; рыбацкие принадлежности от обычных снастей до новой модной удочки или спиннинга; если ваш мужчина не против алкоголя, подарите ему фляжку или камни для виски; а для любителей символичных подарков всегда можно купить звездное небо в день вашего знакомства, запечатленное на фотобумаге, либо же карту мира для оставления отметок о поездках. Помните – самый главный подарок – каждодневные взаимоуважение и любовь, которые вы будете дарить друг другу.
Напомним, в пятницу, 19 ноября, проходит самое длительное за последние несколько сотен лет и последнее в 2021 году лунное затмение.
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Очень важно свести риск к минимуму. Следуйте правилу: семь раз отмерь, один отрежь.
Последний рабочий день будет пасмурным, в течение дня ожидается дождь, мокрый снег.
Ежегодно 19 ноября отмечается Международный мужской день.
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