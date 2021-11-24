    
Главная ВИДЕО Животные Харьковского зоопарка глазами детей: конкурс рисунков (видео)
24.11.2021  10:10   Евгений Клочко

Животные Харьковского зоопарка глазами детей: конкурс рисунков (видео)

В Харьковском зоопарке подвели итоги конкурса рисунков "Приключения пингвинов".

 
Интерактив посвящен новым жителям зоосада - трем самкам пингвинов Агаты, Маргарет и Шарлотты, месяц назад прибывшим из Германии. Благодаря творчеству участников, красавицы успели побывать в достопримечательностях Харькова.
 
Проведение разнообразных конкурсов, связанных с жизнью зоосада и его любимцев, будут продолжать проводить и в дальнейшем. Ведь их популярность среди взрослых и маленьких посетителей, говорят в зоопарке, впечатляет.
 
По словам спикера Харьковского зоопарка Жанны Сусло, организаторы конкурса получили от художников более 200 рисунков. Возраст  варьировался от 5 до 50 лет. 
 
"И малыши, и взрослые проявили креативность, чувство юмора, создали интересные сюжеты, где пингвины катаются на аттракционах в парке Горького; играют в футбол на стадионе "Металлист"; прогуливаются по набережной и даже едят шаурму. Награждение было праздничным и торжественным.
 
Памятные подарки, развлечения с клоуном, танцевальный флешмоб с пингвином, мастер-классы и показательное кормление главных виновниц праздника пингвинов Маргарет, Агаты и Шарлотты. Под впечатлением остались все", - отметила Жанна Сусло.
 
Тэги:  зоопарк, конкурс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.11 ЖКХ В Харькове "консервируют" на зиму фонтан с оркестром обезьян 15.11 Харьковский зоопарк Самые большие грызуны в мире переехали в новый вольер обновленного Харьковского зоопарка (видео) 09.11 Харьковский зоопарк В Харьковском зоопарке – большой именинник (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 