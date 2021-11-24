24.11.2021 10:10 Евгений Клочко

Животные Харьковского зоопарка глазами детей: конкурс рисунков (видео)

В Харьковском зоопарке подвели итоги конкурса рисунков "Приключения пингвинов".

Интерактив посвящен новым жителям зоосада - трем самкам пингвинов Агаты, Маргарет и Шарлотты, месяц назад прибывшим из Германии. Благодаря творчеству участников, красавицы успели побывать в достопримечательностях Харькова.

Проведение разнообразных конкурсов, связанных с жизнью зоосада и его любимцев, будут продолжать проводить и в дальнейшем. Ведь их популярность среди взрослых и маленьких посетителей, говорят в зоопарке, впечатляет.

По словам спикера Харьковского зоопарка Жанны Сусло, организаторы конкурса получили от художников более 200 рисунков. Возраст варьировался от 5 до 50 лет.

"И малыши, и взрослые проявили креативность, чувство юмора, создали интересные сюжеты, где пингвины катаются на аттракционах в парке Горького; играют в футбол на стадионе "Металлист"; прогуливаются по набережной и даже едят шаурму. Награждение было праздничным и торжественным.

Памятные подарки, развлечения с клоуном, танцевальный флешмоб с пингвином, мастер-классы и показательное кормление главных виновниц праздника пингвинов Маргарет, Агаты и Шарлотты. Под впечатлением остались все", - отметила Жанна Сусло.