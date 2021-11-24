24.11.2021 08:51 Рита Парфенова
Где в Харькове не будет холодной воды 24 ноября. Список адресов
В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Библика (2-й Пятилетки), 19 (стояк) до 17:00 24 ноября,
-
ул. Плиточная, 21/25 (п. №1) до 17:00 24 ноября.
Киевский район:
-
ул. Дружбы Народов, 221 до 20:00 24 ноября.
Московский район:
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а к.1 (п. №1, стояк) до 17:00 24 ноября;
-
ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 20 (п. №6, стояк) до 18:00 24 ноября;
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 24 ноября,
-
пр. Тракторостроителей, 102-в (п. №2, стояк) до 20:00 24 ноября.
Немышлянский район:
-
ул. Туркестанская, 24 (п. №6, стояк) до 17:00 24 ноября,
-
пр. Московский, 222-а (п. №2, стояк) до 17:00 24 ноября;
-
ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (стояк) до 20:00 24 ноября,
-
ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 24 ноября.
Новобаварский район:
-
ул. Власенко, 22 (п. №1) до 17:00 24 ноября;
-
ул. Власенко, 6 (п. №1-4) до 20:00 24 ноября,
-
ул. Академика Богомольца, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 ноября.
Основянский район:
-
пр. Гагарина, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 24 ноября;
-
ул. Саратовская (ч/с) до 20:00 24 ноября,
-
проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с) до 20:00 24 ноября,
-
ул. Сидоренковская (ч/с) до 20:00 24 ноября.
Слободской район:
-
ул. Танкопия, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 24 ноября,
-
ул. Молочная (Кирова), 11 (стояк) до 20:00 24 ноября,
-
ул. Мухачева (Войкова), 24 до 20:00 24 ноября.
Холодногорский район:
-
ул. Новый Быт, 41 (п. №1, стояк) до 20:00 24 ноября.
Шевченковский район:
-
ул. Отакара Яроша, 29 (стояк) до 17:00 24 ноября,
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ул. 23 Августа, 59 до 17:00 24 ноября;
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пер. 23 Августа, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 24 ноября,
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пер. 23 Августа, 3, 5 до 20:00 24 ноября.
Напомним, 22 ноября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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