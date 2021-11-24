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24.11.2021  08:51   Рита Парфенова

Где в Харькове не будет холодной воды 24 ноября. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Библика (2-й Пятилетки), 19 (стояк) до 17:00 24 ноября,
  • ул. Плиточная, 21/25 (п. №1) до 17:00 24 ноября.

Киевский район:

  • ул. Дружбы Народов, 221 до 20:00 24 ноября.

Московский район:

  • ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а к.1 (п. №1, стояк) до 17:00 24 ноября;
  • ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 20 (п. №6, стояк) до 18:00 24 ноября;
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 24 ноября,
  • пр. Тракторостроителей, 102-в (п. №2, стояк) до 20:00 24 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Туркестанская, 24 (п. №6, стояк) до 17:00 24 ноября,
  • пр. Московский, 222-а (п. №2, стояк) до 17:00 24 ноября;
  • ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (стояк)  до 20:00 24 ноября,
  • ул. Маршала Рыбалко, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 24 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 22 (п. №1) до 17:00 24 ноября;
  • ул. Власенко, 6 (п. №1-4) до 20:00 24 ноября,
  • ул. Академика Богомольца, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 ноября.

Основянский район:

  • пр. Гагарина, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 24 ноября;
  • ул. Саратовская (ч/с) до 20:00 24 ноября,
  • проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с) до 20:00 24 ноября,
  • ул. Сидоренковская (ч/с) до 20:00 24 ноября.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 24 ноября,
  • ул. Молочная (Кирова), 11 (стояк) до 20:00 24 ноября,
  • ул. Мухачева (Войкова), 24 до 20:00 24 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Новый Быт, 41 (п. №1, стояк) до 20:00 24 ноября.

Шевченковский район:

  • ул. Отакара Яроша, 29 (стояк) до 17:00 24 ноября,
  • ул. 23 Августа, 59 до 17:00 24 ноября;
  • пер. 23 Августа, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 24 ноября,
  • пер. 23 Августа, 3, 5 до 20:00 24 ноября.


Напомним, 22 ноября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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