Употребляла наркотики при ребенке: полиция прокомментировала ситуацию

Героине видео придется дать разъяснения своим действиям сотрудникам полиции.
Как пишет РЕДПОСТ, вчера в Сети разошлось видео, на котором молодая женщина якобы употребляла наркотики, держа на руках грудного ребенка. Эта запись вызвала много негативных отзывов и призывов к полиции разобраться в случившемся.
В пресс-службе Нацполиции прокомментировали ситуацию. По информации правоохранителей, они установили личность женщины на видео. Оказалось, что запись была снята ранее, на сегодняшний день героиня ролика вместе с ребенком находятся в ковидном отделении больницы.
«После выздоровления ей обязательно придется ответить копам на вопросы, которые взбудоражили харьковчан», – отметили в пресс-службе Нацполиции.
Осторожно, ненормативная лексика!
Ранее РЕДПОСТ писал, что на территории домовладения 45-летнего рецидивиста из Краснограда полицейские нашли бумажные свертки с более чем килограмом каннабиса и полимерные бутылки с экстрактом маковых зерен. Мужчине объявлено о подозрении в изготовлении и распространеннии наркотиков, он взят под стражу на 60 суток и отправлен в следственный изолятор.
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