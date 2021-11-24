24.11.2021 08:22 Рита Парфенова

Употребляла наркотики при ребенке: полиция прокомментировала ситуацию

Героине видео придется дать разъяснения своим действиям сотрудникам полиции.

Как пишет РЕДПОСТ, вчера в Сети разошлось видео, на котором молодая женщина якобы употребляла наркотики, держа на руках грудного ребенка. Эта запись вызвала много негативных отзывов и призывов к полиции разобраться в случившемся.



В пресс-службе Нацполиции прокомментировали ситуацию. По информации правоохранителей, они установили личность женщины на видео. Оказалось, что запись была снята ранее, на сегодняшний день героиня ролика вместе с ребенком находятся в ковидном отделении больницы.

«После выздоровления ей обязательно придется ответить копам на вопросы, которые взбудоражили харьковчан», – отметили в пресс-службе Нацполиции.

Осторожно, ненормативная лексика!

Ранее РЕДПОСТ писал, что на территории домовладения 45-летнего рецидивиста из Краснограда полицейские нашли бумажные свертки с более чем килограмом каннабиса и полимерные бутылки с экстрактом маковых зерен. Мужчине объявлено о подозрении в изготовлении и распространеннии наркотиков, он взят под стражу на 60 суток и отправлен в следственный изолятор.