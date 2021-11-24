24.11.2021 08:00

24 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.





Этот праздник отмечается преимущественно в США и является маркетинговым ходом для книгораспространителей. В этот день во всех книжных магазинах по всей территории Америки выставляют книги Карнеги, которые именно в этот день, 24 ноября, раскупаются особенно хорошо.



Известный во всем мире американский психолог и педагог Дейл Карнеги, стоявший у истоков создания теории общения, выпустил в 1936 году книгу под названием «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Книга сразу же стала бестселлером, и еще при жизни автора было продано более 5 млн экземпляров.



Пособие является эффективным руководством к развитию навыков делового общения и оказании влияния на окружающих людей при принятии решений. Долгое время в США эта книга являлась настольным пособием и была включена в обязательный перечень книг в школах. Ее разбирали глава за главой, в то время как ее автор сумел обучить более 15000 специалистов и бизнесменов, в числе которых имеются и ныне известные люди.



Кроме его работы «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», Карнеги является автором таких бестселлеров как: «Как перестать беспокоиться и начать жить», «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично», а также «Ораторское искусство и оказание влияния на деловых партнеров».

Приметы дня

24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: «Федор Студит землю студит». Обычно с этого дня начинает студить и морозить: «Со Студита стужа, что ни день, то хуже».



Этот день считался одним из выдающихся дней в определении зимней погоды – каков день, такова и зима будет. Если день Фёдора Студита был теплым, то зима будет тепла, если же холоден, то и вся зима будет холодна.



По Фёдору судили и о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины. Чтобы примета сбылась, обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.



Хозяйки пересматривали посуду и без сожаления расставались с треснутой утварью. Считалось, вместе с ней из дома уйдет бедность.

Также в этот день...

В 1864 году родился Анри де Тулуз-Лотрек, французский живописец, постимпрессионист, мастер графики и рекламного плаката.



1874 – американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку. ХХ век вызывает прочную ассоциацию колючей проволоки с войнами, концлагерями, зонами, а первоначально изобретение носилосугубо мирный характер – предназначалось для ограждения коровьих пастбищ.



1903 – американец Клайд Колман запатентовал электрический автомобильный стартер.



1934 – родился Альфред Шнитке, советский и российский композитор и пианист.



1938 – родилась Наталья Крачковская, актриса театра и кино.



1941 – родился Александр Масляков, телеведущий и режиссер КВН.



1954 – родился Эмир Кустурица, сербский режиссер боснийского происхождения (»Помнишь ли ты Долли Белл?», «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет»). Талант Кустурицы отмечен наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» фестиваля в Каннах. Также режиссер – командор французского Ордена искусств и литературы. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник рок-группы «The No Smoking Orchestra».



1956 – постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.



1960 – родился Армен Григорян, лидер группы «Крематорий».



1972 – в Риге во Дворце спорта «Даугава» начался первый открытый чемпионат Европы по самбо. В столицу Латвии съехались борцы Болгарии, Великобритании, Испании, СССР, Югославии, Ирана, Монголии и Японии.



1972 – родился Юрко Юрченко (настоящее имя – Юрий Нечистяк), украинский певец, композитор, лидер группы «Юркеш».



1978 – родилась Кэтрин Хайгл, американская актриса («Голая правда», «Жизнь, как она есть»).



1994 – в Украине начала свою деятельность миссия ОБСЕ.

Именины отмечают

Викентий, Виктор, Максим, Мартирий, Мина, Степан, Степанида, Федор.