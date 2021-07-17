17.07.2021 14:53

Новый Зоологический мост устанавливают на Клочковском спуске

Монтажные работы продолжаются.



Фото: Василий Голосный

Днем 17 июля на Клочковском спуске идут работы по установке нового Зоологического моста, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Металлическую конструкцию моста около двух часов подняли краном и в 15.00 опустят на положенное место. Затем монтажные работы продолжатся.

Как ранее сообщала директор Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Татьяна Поливанова, новые конструкции моста изготовил днепровский завод. На мосту будет работать подсветка и будут установлены новые боковые арочные конструкции, которые также будут выполнять несущую функцию.

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