Новый Зоологический мост устанавливают на Клочковском спуске

Монтажные работы продолжаются.
Днем 17 июля на Клочковском спуске идут работы по установке нового Зоологического моста, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Металлическую конструкцию моста около двух часов подняли краном и в 15.00 опустят на положенное место. Затем монтажные работы продолжатся.
Как ранее сообщала директор Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Татьяна Поливанова, новые конструкции моста изготовил днепровский завод. На мосту будет работать подсветка и будут установлены новые боковые арочные конструкции, которые также будут выполнять несущую функцию.
Сегодня как никогда сильны желание узнать что-то новое, тяга к перемене мест. Пойдя на поводу любознательности, вы имеете все шансы провести яркий и насыщенный день!
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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